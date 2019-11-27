Глава "Манчестер Сити": Гвардиола - ключевой элемент последних успехов нашего клуба

Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Хальдон Аль Мубарак оценил вклад главного тренера команды Хосепа Гвардиолы в последние успехи клуба."Гвардиола — лидер, который раз за разом показывает, что он может постоянно развиваться и справляться с вызовами. Наша команда всегда демонстрирует характер.Достижения последних двух лет «Манчестер Сити» особенные: 198 очков, 2 победы в АПЛ подряд, четыре трофея в прошлом году. Можно часами говорить о достижениях Гвардиолы, но именно он — ключевой момент наших последних успехов. Он очень предан, а мы преданы ему.С Пепом у нас прекрасные отношения. Я очень доволен его преданностью и нашей приверженностью ему. Надеюсь, что наше сотрудничество растянется на долгие годы", — цитирует Аль Мубарака Sky Sports.