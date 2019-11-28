Главный тренер "Вулверхэмптону" Нуну Эшпириту Санту рассматривается руководством "Арсенала" в качестве потенциальной замены Унаи Эмери на посту главного тренера "канониров". Об этом сообщает BBC.
Эмери находится под большим давлением: его команда победила лишь в четырех из 14 матчей сезона в АПЛ, плюс "Арсенал" не побеждает в последних шести матчах во всех турнирах.
Санту перед игрой Лиги Европы против "Браги" попросили прокомментировать информацию о возможной смене места работы, на что португальский специалист ответил, что не будет говорить на эту тему, посколько это неуважительно по отношению к Эмери.
Санту известен болельщикам футбола в России по выступлениям в воротах московского "Динамо" (сезон-2005/06) в бытность игроком.
Sport24
Бывший вратарь "Динамо" может сменить Эмери на посту главного тренера "Арсенала"
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