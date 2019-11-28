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Владельцы "Манчестер Сити" приобрели клуб из Индии

Холдинг City Football Group, которому принадлежит "Манчестер Сити", стал владельцем контрольного пакета акций клуба "Мумбаи Сити" из индийской Супер-лиги.

CFG договорился о приобретении 65% акций "Мумбаи Сити", в то время как прежние владельцы сохранят за собой оставшиеся 35%. Сделка еще должна получить официальное одобрение от определенных футбольных органов.

CFG теперь является владельцем восьми клубов. Помимо "Манчестер Сити" и "Мумбаи Сити", это "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Йокогама Маринос", "Атлетико Торке", "Жирона" и "Сычуань Цзюню".

Sport24.ru


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Теги: Манчестер Сити АПЛ
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