Владельцы "Манчестер Сити" приобрели клуб из Индии

Холдинг City Football Group, которому принадлежит "Манчестер Сити", стал владельцем контрольного пакета акций клуба "Мумбаи Сити" из индийской Супер-лиги.CFG договорился о приобретении 65% акций "Мумбаи Сити", в то время как прежние владельцы сохранят за собой оставшиеся 35%. Сделка еще должна получить официальное одобрение от определенных футбольных органов.CFG теперь является владельцем восьми клубов. Помимо "Манчестер Сити" и "Мумбаи Сити", это "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Йокогама Маринос", "Атлетико Торке", "Жирона" и "Сычуань Цзюню".