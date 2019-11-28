Почеттино: уверен, наши пути с "Тоттенхэмом" еще пересекутся

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прервал молчание после своей отставки. Заявление аргентинского специалиста приводит Ассоциация менеджеров лиги."Я хочу поблагодарить Джо Льюиса и Дэниэла Леви за то, что дали мне возможность стать частью истории "Тоттенхэма". Спасибо всем, с кем я познакомился в "Тоттенхэме" за эти пять с половиной лет, всему персоналу клуба и футболистам.Наконец, отдельно я хочу поблагодарить фанатов, которые делают этот клуб великим своей фантастической поддержкой.Я приложил все усилия для достижения целей, о которых меня просили на нашей первой встрече. После сложных задач следовал захватывающий успех.Желаю всего наилучшего в будущем. Уверен, наши пути еще пересекутся».