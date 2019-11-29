Виллиан: я счастлив в "Челси" и хочу остаться, но ситуация в руках руководства

Нападающий "Челси" Виллиан заверил, что не собирается контактировать с другими клубами в январе, несмотря на то что его будущее в клубе остаётся неопределённым.Нынешнее соглашение бразильца истекает в конце сезона-2019/20, однако сам игрок намерен остаться в Лондоне и ждёт от "Челси" предложения пролонгировать контракт."Я не собираюсь разговаривать с другими клубами, ведь как минимум у меня есть контракт с командой до конца года. Я — игрок "Челси", и клуб знает, что я хотел бы остаться здесь, я счастлив тут. Но ситуация находится не в моих руках, а в руках руководства. Они знают, что я хочу, поэтому нужно ждать их решения", — приводит слова Виллиана Daily Mail.31-летний бразилец принял участие в 210 матчах "Челси" в чемпионате Англии, забив 30 голов и отдав 36 результативных передач.