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Эксперт: Эмери потерял доверие игроков "Арсенала", он не способен их мотивировать

Бывший игрок "Арсенала" Мартин Киоун поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Айнтрахтом" (1:2).

"Мы только что стали свидетелями абсолютного провала выступления во втором тайме. Выбор состава, мотивация команды, замены, производительность, все это отсутствовало сегодня. Это было ужасное выступление "Арсенала".

Способен ли он мотивировать эту команду? Мне кажется, он потерял доверие игроков. Желание, скорее всего, улетучилось в никуда. Отсутствие ударов во втором тайме говорит о том, что Эмери не в состоянии делать тактические изменения, чтобы достаточно хорошо прочитать игру", — приводит слова Киоуна ВВС со ссылкой на BT Sport.

Следующий матч "Арсенал" проведёт в чемпионате Англии с "Норвичем" в гостях. Лондонский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 13 турах.

"Чемпионат"


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Теги: Эмери Арсенал АПЛ
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