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Барнс: у "Ливерпуля" игроки не лучше, чем у "МЮ"

Бывший игрок "Ливерпуля" Джон Барнс назвал главное, на его взгляд, преимущество красных перед такими клубами, как "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"У "Ливерпуля" игроки не лучше, чем у "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" или "Тоттенхэма". Но у них есть гармония, больше веры в себя, больше сплоченности и больше веры в тренера.

Это отличное время, потому что бы поддерживаем Юргена (Клоппа, главного тренера команды). Мы доверяем ему и всегда доверяли. Когда у вас есть такая гармония и сплоченность, такие фанаты, вы можете преуспеть", — сказал Барнс в подкасте The Offside Rule Exclusives.

Sport24.ru


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Теги: Барнс Ливерпуль Манчестер Юнайтед АПЛ
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