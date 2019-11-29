Новый исполнительный директор АПЛ подал в отставку до вступления в должность

Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора английской Премьер-лиги до того, как официально приступил к выполнению своих обязанностей.Пемсел, исполнительный директор компании Guardian Media Group, в прошлом месяце был утвержден преемником главы лиги Ричарда Скадамора. Пемсел должен был сменить Скадамора на данном посту в феврале 2019 года, после ухода с должности.Теперь АПЛ придется искать нового преемника, спустя 540 дней с момента, когда Скадамор впервые анонсировал свой уход. Ранее похожая история произошла в декабре 2018 года, когда президент Animal Planet Сюзана Диннейдж отказалась возглавить АПЛ спустя месяц после того, как дала на это согласие."После раскрытия информации в СМИ на этой неделе и переговоров с Дэвидом Пемселом Премьер-лига сегодня приняла отставку Дэвида. Он не вступит в должность исполнительного директора.Ричард Мастерс продолжит работу в качестве временного исполнительного директора.На данном этапе дальнейших комментариев не будет", — говорится в официальном заявлении АПЛ.