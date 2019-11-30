Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сделал заявление по поводу возможного продления контракта с "горожанами":
- Когда находишься где-то пять лет, все зависит от результатов. Посмотрим, что произойдет в этом сезоне и в следующем.
Я открыт к этому, да. Дело не в том, чего хочет или не хочет клуб. Лично я хочу видеть своих игроков, их реакцию.
Все не настолько просто – хочу ли я продлить контракт. Хочу наблюдать за игроками, клубом и понимать, как нам работать вместе.
Вот что самое важное после пяти лет вместе. Нужно чувствовать, что можно чего-то добиться вместе, нужно получать удовольствие от совместной работы, - цитирует Гвардиолу Sports, ссылаясь на ВВС.
Напомним, что контракт Пепа рассчитан до 2021 года.
Гвардиола: новый контракт с "МС"? Я открыт
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