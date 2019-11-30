По информации The Telegraph бывший наставник "Ливерпуля", возглавляющий на данный момент "Лестер", может подхватить лондонскую команду.
Накануне "Арсенал" отправил в отставку Унаи Эмери. При нем команда не побеждала на протяжении семи игр во всех турнирах.
Временным наставником был назначен бывший ассистент испанца Фредрик Юнгберг.
По информации источника, на пост главного тренера «Арсенал» руководство клуба также рассматривает Карло Анчелотти из «Наполи».
Брендан Роджерс может возглавить "Арсенал"
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