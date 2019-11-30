"Челси" дома проиграл "Вест Хэму"

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле потерпел поражение от "Вест Хэма" - 0:1.



АПЛ. 14 тур



Гол: Крессвел, 48



Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Томори, Зума, Джеймс, Маунт, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 63), Пулишич, Родригес, Жиру (Хадсон-Одои, 71)



Вест Хэм Юнайтед: Мартин, Бальбуэна, Фредерикс, Крессвел, Огбонна, Снодграсс, Райс, Андерсон (Ярмоленко, 71), Форнальс (Масуаку, 83), Ноубл, Антонио (Халлер, 76)



Предупреждения: Снодграсс, 35, Форнальс, 65, Ярмоленко, 88, Крессвел, 90+5