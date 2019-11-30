В матче 14-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле потерпел поражение от "Вест Хэма" - 0:1.
АПЛ. 14 тур
Гол: Крессвел, 48
Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Томори, Зума, Джеймс, Маунт, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 63), Пулишич, Родригес, Жиру (Хадсон-Одои, 71)
Вест Хэм Юнайтед: Мартин, Бальбуэна, Фредерикс, Крессвел, Огбонна, Снодграсс, Райс, Андерсон (Ярмоленко, 71), Форнальс (Масуаку, 83), Ноубл, Антонио (Халлер, 76)
Предупреждения: Снодграсс, 35, Форнальс, 65, Ярмоленко, 88, Крессвел, 90+5
"Челси" дома проиграл "Вест Хэму"
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