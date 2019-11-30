"Манчестер Сити" готов предложить 25 миллионов за полузащитника "Ривер Плейт" де ла Круса

Атакующий полузащитник "Ривер Плейт" Николас де ла Крус может продолжить карьеру в АПЛ.По информации Marca, в приобретении 22-летнего игрока заинтересован "Манчестер Сити". Как утверждает источник, английский клуб готов предложить за уругвайца 25 миллионов евро. «Горожане» уже вступили в контакт с "Ривер Плейт".В текущем сезоне де ла Крус провел девять матчей в чемпионате Аргентины, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. На счету футболиста также три мяча и три передачи в 12-ти встречах Кубка Либертадорес-2019. Transfermarkt оценивает стоимость де ла Круса в 6 миллионов евро.