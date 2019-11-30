» » "Манчестер Сити" готов предложить 25 миллионов за полузащитника "Ривер Плейт" де ла Круса

"Манчестер Сити" готов предложить 25 миллионов за полузащитника "Ривер Плейт" де ла Круса

Атакующий полузащитник "Ривер Плейт" Николас де ла Крус может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Marca, в приобретении 22-летнего игрока заинтересован "Манчестер Сити". Как утверждает источник, английский клуб готов предложить за уругвайца 25 миллионов евро. «Горожане» уже вступили в контакт с "Ривер Плейт".

В текущем сезоне де ла Крус провел девять матчей в чемпионате Аргентины, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. На счету футболиста также три мяча и три передачи в 12-ти встречах Кубка Либертадорес-2019. Transfermarkt оценивает стоимость де ла Круса в 6 миллионов евро.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ривер Плейт Де Ла Крус Манчестер Сити АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гончаренко: мы не сидели сложа руки. Понимали, что проблемы сами собой не уйдут
Мостовой: Финляндия намного проще. С Уэльсом у нас есть негативный опыт, когда они нам начистили
Булыкин: Финляндию надо обыгрывать. У России все возможности, чтобы выйти из группы на Евро-2020
"Бавария" дома проиграла "Байеру"
"Манчестер Сити" готов предложить 25 миллионов за полузащитника "Ривер Плейт" де ла Круса
Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020 5
Гаджиев объяснил мат на играх "Спартака" отсутствием интеллигенции на трибунах 6
У Дании есть Эриксен, Бельгия это Бельгия. Группа России на Евро – ни разу не сахар 4
Карпин: могу сказать своим игрокам, что надо лучше быть по воротам, а толку-то?
Финны в Петербурге и группа "смерти" с тремя чемпионами! Какой получилась жеребьёвка Евро 11
Евро-2020 будет открыт матчем Италия - Турция
Германия, Франция и Португалия - в одной группе. Полные итоги жеребьевки Евро-2020 12
Россия на Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией 5
"Ахмат" на 93-й минуте упустил победу над "Рубином" 2
Мертезакер будет помощником Юнгберга у руля "Арсенала" в матче с "Норвич Сити"
Болельщики "Монако" признали Головина лучшим игроком ноября 2
"Челси" дома проиграл "Вест Хэму"
"Ливерпуль" благодаря дублю Ван Дейка обыграл "Брайтон"
В Нигерии грабители обстреляли автобус с футбольной командой. Есть убитый и раненые
Ушли в зимнюю спячку. «Ростов» и «Урал» продлили безвыигрышные серии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту"
Парфёнов: понимали, что "Ростов" будет агрессивен после двух проигранных матчей
Карпин подтвердил, что в "Ростове" начали выплачивать долги 7
Газизов: пока рано говорить о целях "Уфы" на сезон 1
"Ростов" и "Урал" не забили голов 11
Кротов: Евсеев не жёсткий тренер? Жёсткий в меру, у нас есть субординация (видео)
Червиченко: думаю, "Зенит" одержит победу над "Спартаком" - 2:1 6
Радонич: в игре с "Уфой" мы не заслужили чего-то большего, чем поражение
Сарри: Роналду не такой игрок, как все остальные
"Витесс" объявил об уходе Слуцкого 15
Все новости