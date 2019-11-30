"Ливерпуль" повторил свой рекорд 1988 года, одержав подряд 31 победу в АПЛ

В субботу, 30 ноября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" - "Брайтон". Встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:1.Для команды Юргена Клоппа эта победа стала 31-й подряд в АПЛ. Таким образом, "Ливерпуль" повторил свою победную серию сезона-1987/88. Тогда команда под руководством Кенни Далглиша имела победную серию с мая по март."Ливерпуль" остается непобежденным в АПЛ. У команды Клоппа 40 набранных очков из 42 возможных. Ближайшие преследователи — "Манчестер Сити" И "Лестер" — отстают от "Ливерпуля" на 11 очков, хотя "Лестер" при этом имеет матч в запасе.