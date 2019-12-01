"Реал" предлагал новому главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуринью крупную сумму денег, чтобы он не возглавлял лондонцев и дождался, пока Зинедин Зидан покинет пост главного тренера мадридцев.
По информации The Sun, испанский клуб был готов заплатить португальскому специалисту 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он не соглашался на работу в другом европейском клубе. Моуринью ответил отказом, так как уже сделал выбор в пользу "Тоттенхэма".
Как утверждает источник, в услугах тренера были заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Милан", "Лион" и "Гуанчжоу Эвергранд", предлагавший португальцу зарплату 40 миллионов фунтов стерлингов в год. Несмотря на это, как только Моуринью узнал об интересе "Тоттенхэма", то сразу отбросил все другие варианты.
Sport24
"Реал" предлагал Моуринью 12 миллионов фунтов, чтобы он дождался ухода Зидана
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