Сын легенды "Вест Хэма" дебютировал в АПЛ в 33 года. После победы над "Челси" он плакал и обнял отца

Голкипер "Вест Хэма" Дэвид Мартин после матча 14-го тура АПЛ против "Челси" не сдерживал эмоций.Для 33-летнего вратаря это был дебютный матч в английской Премьер-лиге. "Молотобойцы" победили на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0, а Мартин сохранил ворота в неприкосновенности.После окончания игры голкипер не сдерживал слез и пошел на трибуну, где обнял своего отца Элвина.Мартин-старший является легендой "Вест Хэма". Он выступал за лондонский клуб в 1976–1996 годах и провел почти 500 матчей."Когда я увидел своего отца, мы оба были в слезах, так что мы почти ничего не говорили", - цитирует Дэвида The Guardian.