"Тоттенхэм" готов продать Эриксена в январе

Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" готово расстаться с полузащитником команды Кристианом Эриксеном. Об этом сообщает Evening Standart.Хавбек покинет клуб ближайшим зимним трансферным окном, так как он уже несколько раз отказывался продлевать соглашение со «шпорами». Известно, что боссы лондонской команды предлагали Эриксену повысить зарплату до €230 тыс. в неделю. Это сделал бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе.Известно, что президент клуба Дэниел Леви готов продать 27-летнего футболиста, даже если его уход негативно повлияет на усилия нового главного тренера клуба Жозэ Моуринью обеспечить место в четверке Английской премьер-лиги (АПЛ) и выиграть Кубок Англии или Лигу чемпионов.Руководство готово рассмотреть предложения других клубов по датчанину от €50 млн.