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СМИ: Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может в скором времени найти новую работу. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Источник заверяет, что португалец лично хочет возглавить "Манчестер Юнайтед". Стать наставником манкунианцев Почеттино хотел еще после увольнения с поста аргентинца Жозэ Моуринью в декабре 2018 года.

Однако на тот момент временный тренер Уле-Гуннар Сульшер помог выиграть "МЮ" 14 встреч в 19 матчах. Так что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов заставил руководство "красных дьяволов" дать постоянный контракт норвежскому специалисту.

"Газета"


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Теги: Почеттино Манчестер Юнайтед АПЛ
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