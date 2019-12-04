СМИ: Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может в скором времени найти новую работу. Об этом сообщает Manchester Evening News.Источник заверяет, что португалец лично хочет возглавить "Манчестер Юнайтед". Стать наставником манкунианцев Почеттино хотел еще после увольнения с поста аргентинца Жозэ Моуринью в декабре 2018 года.Однако на тот момент временный тренер Уле-Гуннар Сульшер помог выиграть "МЮ" 14 встреч в 19 матчах. Так что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов заставил руководство "красных дьяволов" дать постоянный контракт норвежскому специалисту.