"Челси" намерен приобрести Санчо и готов установить новый трансферный рекорд

"Челси" рассчитывает подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Goal.com.По данным источника, "Челси" готов ради него установить новый трансферный рекорд. Самой дорогой покупкой «синих» в истории был вратарь Кепа Аррисабалага — 72 миллиона фунтов. На полузащитника также претендует "Манчестер Юнайтед", но в лондонском клубе уверены, что выиграют борьбу за игрока. Рассматривается вариант с переходом как в январе, так и ближайшим летом.