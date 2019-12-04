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"Челси" намерен приобрести Санчо и готов установить новый трансферный рекорд

"Челси" рассчитывает подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Goal.com.

По данным источника, "Челси" готов ради него установить новый трансферный рекорд. Самой дорогой покупкой «синих» в истории был вратарь Кепа Аррисабалага — 72 миллиона фунтов. На полузащитника также претендует "Манчестер Юнайтед", но в лондонском клубе уверены, что выиграют борьбу за игрока. Рассматривается вариант с переходом как в январе, так и ближайшим летом.

"СЭ"


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Теги: Санчо Челси АПЛ
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