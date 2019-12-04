В матче 15-го тура чемпионата Англии "Челси" дома обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.
Чемпионат Англии
15 тур
Голы: Абрахам, 24, Хассан, 41, Маунт, 49
Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Маунт, Ковачич, Канте, Пулишич (Хадсон-Одои, 86), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 83)
Астон Вилла: Хитон, Конса, Эль-Мухамади, Таргетт, Мингс, Хурихейн (Луис, 58), Накамба, Макгинн, Грилиш, Хассан (Хота, 76), Уэсли
Предупреждения: Маунт, 45, Таргетт, 64, Ковачич, 81
"Челси" дома обыграл "Астон Виллу"
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