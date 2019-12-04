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"Челси" дома обыграл "Астон Виллу"

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Челси" дома обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.

Чемпионат Англии

15 тур

Голы: Абрахам, 24, Хассан, 41, Маунт, 49

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Маунт, Ковачич, Канте, Пулишич (Хадсон-Одои, 86), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 83)

Астон Вилла: Хитон, Конса, Эль-Мухамади, Таргетт, Мингс, Хурихейн (Луис, 58), Накамба, Макгинн, Грилиш, Хассан (Хота, 76), Уэсли

Предупреждения: Маунт, 45, Таргетт, 64, Ковачич, 81


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Теги: Челси Астон Вилла
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