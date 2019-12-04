Лэмпард: "Челси" должен был побеждать "Астон Виллу" с более комфортным счетом

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" в (2:1)."Мы должны были побеждать с более комфортным счетом. "Челси" заметно превосходил соперника и создал множество шансов, однако я сталкиваюсь с этим уже не в первый раз в текущем сезоне.Нам не хватает эффективности в завершающей стадии, но с точки зрения командной игры я увидел именно то, что хотел. Матч против "Вест Хэма" был фактически единственным в этом сезоне, в котором мы сыграли ниже своего уровня, однако сегодня на поле была именно та команда, которую я жду. Мы отлично провели весь матч.В нас верят из-за той энергии, целеустремленности, скорости и нацеленности на атаку, которую мы демонстрируем. В игре с "Вест Хэмом" нам этого не хватало. Тем не менее, такое возможно, и мы должны принимать это как небольшой урок. Главное, чтобы команда могла реагировать на подобные матчи, и сегодня я увидел то, чего ожидал", — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.