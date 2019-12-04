Ван Дейк: беспроигрышная серия "Ливерпуля" — это прекрасно, но мы еще ничего не выиграли

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подвел итоги матча 15-го тура АПЛ с "Эвертоном" (5:2)."Это был хороший матч. Большую часть времени все было комфортно для нас, мы были очень опасны. Абсолютно заслуженная победа.Те, кто давно не выходил на поле, отлично себя проявили. Это очень здорово. Нам понадобится каждый футболист в этом длинном сезоне. Нам нужны все, и все в порядке.Клубный рекорд? Это прекрасно, но мы еще ничего не выиграли. Хотим дойти до самого конца", — цитирует ван Дейка ВВС.Напомним, "Ливерпуль" побил свой рекорд беспроигрышной серии в АПЛ команда Юргена Клоппа не проигрывает в турнире на протяжении 32 матчей (27 побед, 5 ничьих).