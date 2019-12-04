Моуринью — о поведении фанатов "Манчестер Юнайтед": то, что я и ожидал

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче 15-го тура АПЛ высказался о болельщиках манкунианцев.Португальский специалист вернулся на "Олд Траффорд" в качестве тренера впервые с тех пор, как 12 месяцев назад его уволили с поста главного "МЮ". Моуринью был доволен реакцией болельщиков "красных дьяволов" на его присутствие."Это было мило, вежливо, образованно. То, что я ожидал", — цитирует Моуринью Goal.Это первое поражение "Тоттенхэма" под руководством Моуринью. Лондонцы с 20 очками занимают 7-е место. "Манчестер Юнайтед" набрал 21 очко и поднялся на 6-ю позицию.