"Эвертон" планирует уволить главного тренера команды Марку Силву сегодня, 5 декабря, сообщает Daily Express со ссылкой на Liverpool Echo.
Как сообщает источник, "Эвертон" заменит португальца бывшим главным тренером Дэвидом Мойесом. Легенда клуба Тим Кэхилл, вероятно, придёт в команду в качестве помощника менеджера.
Поражение "Эвертона" от соседнего клуба из Ливерпуля усилило давление на Марко Силву, который может быть уволен уже сегодня. Есть информация, что руководство клуба освободит от обязанностей 42-летнего специалиста, так как команда показывает неудовлетворительные результаты уже в течение нескольких месяцев.
"Чемпионат.сом"
"Эвертон" может сегодня уволить Марку Силву и назначить Мойеса
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