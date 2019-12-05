"Эвертон" может сегодня уволить Марку Силву и назначить Мойеса

"Эвертон" планирует уволить главного тренера команды Марку Силву сегодня, 5 декабря, сообщает Daily Express со ссылкой на Liverpool Echo.Как сообщает источник, "Эвертон" заменит португальца бывшим главным тренером Дэвидом Мойесом. Легенда клуба Тим Кэхилл, вероятно, придёт в команду в качестве помощника менеджера.Поражение "Эвертона" от соседнего клуба из Ливерпуля усилило давление на Марко Силву, который может быть уволен уже сегодня. Есть информация, что руководство клуба освободит от обязанностей 42-летнего специалиста, так как команда показывает неудовлетворительные результаты уже в течение нескольких месяцев.