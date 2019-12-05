Ван Дейк: я не буду ложиться спать с мыслью: "Вот дерьмо, "Ливерпуль" снова пропустил гол"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не видит проблемы в том, что в текущем сезоне его команда редко завершает матчи без пропущенных мячей."Ливерпуль" сейчас возглавляет таблицу АПЛ и обгоняет "Лестер" на 8 очков. При этом во всех 12 домашних матчах сезона "Ливерпуль" пропускал хотя бы один гол."Это ничего не значит. Никто не хочет пропускать голы даже в победных матчах. Но я не собираюсь ложиться спать с мыслью: "Вот дерьмо, мы пропустили гол". Важны победы. Отсутствие пропущенных голов — самый простой путь к победе. Мы сейчас в хорошей ситуации, но еще есть над чем работать", — цитирует ван Дейка Daily Mail.