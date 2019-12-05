Легендарный нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри поделился мнением о работе Фредрика Юнгберга на посту главного тренера "канониров".
"Трудно что-то быстро изменить. Юнгберг провёл только одну или две тренировки перед матчем с "Норвич Сити". За такой срок практически невозможно что-либо изменить. В этой игре я увидел то, что и видел раньше. Пьер-Эмерик Обамеянг забил два мяча, и мы избежали поражения. Даже не знаю, где был бы "Арсенал" без его голов.
Будет интересно посмотреть, что "Арсенал" покажет в матче с «Брайтоном» и что придумает Фреди. По встрече с "Норвич Сити" трудно судить о реальном положении дел в команде", - цитирует Анри Goal.
"Чемпионат.сом"
Анри: даже не знаю, где был бы "Арсенал" без голов Обамеянга
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»