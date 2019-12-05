CAS вынесет решение по апелляции "Кардиффа" относительно погибшего Салы не раньше июня

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал пресс-релиз о ситуации с переходом нападающего Эмилиано Салы из "Нанта" в "Кардифф Сити" 19 января.Напомним, футболист на частном самолете отправился в Уэльс, однако до места назначения не добрался — его самолет упал, пролетая через пролив Ла-Манш. 3 февраля спасатели обнаружили тело Салы на дне пролива, которое позже было извлечено.Комитет по статусу игроков ФИФА обязал "Кардифф" выплатить первый взнос за переход в размере 6 млн евро, однако валлийский клуб отказался платить за сделку и решил обжаловать решение в CAS, чтобы добиться полной отмены выплаты.Как сообщается в пресс-релизе CAS, решение по апелляции "Кардиффа" будет вынесено не ранее июня 2020 года.