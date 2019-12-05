Хавбек "Кристал Пэлас" Таунсенд: одной ночью проиграл ? 46 тыс. на ставках

Полузащитник "Кристал Пэлас" Эндрос Таунсенд признался, что у него была зависимость от ставок. По словам футболиста, однажды ночью он проиграл ? 46 тыс. (около € 54,5 тыс.)."Не пью, не употребляю наркотики. Не думаю, что когда-то был в ночном клубе. И всё же мне удалось проиграть 46 тысяч всего одним нажатием в телефоне.Точно помню, где был, когда сделал первую ставку. Мне было скучно в гостиничном номере за ночь до матча. По телевизору увидел рекламу приложения с бесплатной ставкой.Скачал приложение и сделал небольшую ставку, чтобы скоротать время. В течение нескольких месяцев я перестал контролировать себя. Продолжал проигрывать, пытался выбраться из ямы. В какой-то момент понял, что зависим.Однажды, выступая за "Бирмингем", не мог заснуть перед полуфинальной встречей в плей-офф Чемпионшипа. Продолжал проверять телефон, делая больше ставок. В ту ночь я проиграл 46 тысяч на одном матче.Пошёл на консультацию по поводу зависимости. Это не только спасло мою футбольную карьеру, но и, вероятно, спасло меня как человека", — написал Таунсенд на сайте The Players' Tribune.