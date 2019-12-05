В матче 15-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома проиграл "Брайтону" со счетом 1:2.
Чемпионат Англии
15 тур
Голы: Уэбстер, 36, Ляказетт, 50, Мопе, 80
Арсенал: Лено, Колашинац (Тирни, 72), Луис, Бельерин, Папастатопулос, Уиллок (Пепе, 46), Торрейра, Джака, Озил, Обамеянг, Ляказетт (Мартинелли, 77)
Брайтон энд Хоув Альбион: Райан, Уэбстер, Бёрн, Данк, Стивенс, Муй, Гросс (Троссард, 80), Проппер, Коннолли (Монтойя, 76), Альсате (Даффи, 88), Мопе
Предупреждения: Бельерин, 20, Папастатопулос, 45+1, Гросс, 60, Луис, 68
"Арсенал" дома проиграл "Брайтону"
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