Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенал" Фредрик Юнгберг прокомментировал поражение от "Брайтона" (1:2) в матче 15-го тура АПЛ.
"Было тяжело. Мы не проявили себя в первом тайме, не работали, не хотели играть. Нельзя так начинать матчи. Перед вторым таймом мы поговорили и начали лучше, но мы пропускали контратаки, и нам не хватало уверенности.
Мы просто подарили сопернику 45 минут у себя дома. Мне надо поработать над этим и вернуть парням уверенность, нехватка которой беспокоит любого тренера.
Конечно, это разочаровывающий результат, но надо двигаться дальше. У игроков мало уверенности, я думаю, вы это видите. Во втором тайме была реакция с их стороны, но так надо начинать матчи.
Мы в сложной ситуации — не выиграли много матчей, и уверенность в себе снизилась. Мы начали игру безынициативно. Я должен заставить ребят быть агрессивными и играть с энергично", — цитирует Юнгберга ВВС.
Sport24
Юнгберг: "Арсенал" в первом тайме с "Брайтоном" не хотел играть. Нельзя так начинать матчи
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