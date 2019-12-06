Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте объявил о пересмотре санкций в отношении лондонского "Челси" со стороны ФИФА.
По итогам пересмотра дела запрет на трансферы, наложенный на английский клуб в этом году и рассчитанный на два трансферных окна, был сокращён до одного периода. Таким образом, "Челси" сможет приобретать футболистов уже в январе следующего года. Также был вдвое сокращён штраф в отношении клуба, который теперь составляет € 273,4 тыс.
Ранее сообщалось, что "Челси" заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в зимнее трансферное окно.
Напомним, трансферный запрет был наложен на "Челси" из-за неоднократных нарушений при переходах юных футболистов. Из-за бана клуб не купил ни одного игрока перед началом нынешнего сезона.
"Чемпионат"
Трансферный бан "Челси" сокращён. Клуб сможет усилиться в январе
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