Объявлены претенденты на награду тренера месяца в АПЛ

Стали известные претенденты на звание тренера месяца в английской Премьер-лиге по итогам ноября.Как сообщает пресс-служба АПЛ, в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера последнего месяца осени попали четыре специалиста: Юрген Клопп (его "Ливерпуль" одержал 4 победы в четырех матчах АПЛ в ноябре), Нуну Эшпириту Санту (показатели "Вулверхэмптона" в ноябре — 2 победы и 1 ничья в четырех матчах), Брендан Роджерс ("Лестер", 3 победы в трех матчах) и Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед", 1 победа и 2 ничьи в трех матчах).Свой голос за одного из претендентов можно отдать на этой странице официального сайта АПЛ.