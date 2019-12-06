Игроки попросили руководство "Манчестер Юнайтед" не увольнять Сульшера

Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили руководство клуба не увольнять главного тренера — Уле-Гуннара Сульшера, сообщает The Times.Согласно информации источника, перед матчем 15-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" вице-президент "МЮ" Эд Вудворд провёл встречу с футболистами команды. Во время общения Вудворд поинтересовался мнением игроков о норвежском специалисте и его будущем. В ответ команда выразила полную поддержку наставнику и попросила его не увольнять.Матч "красных дьяволов" с "Тоттенхэм Хотспур" завершился со счётом 2:1 в пользу манкунианцев. В турнирной таблице английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место. В 15 матчах "красные дьяволы" одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.