В матче 16-го тура чемпионата чемпионата Англии "Эвертон" одержал уверенную победу над "Челси" - 3:1.
Чемпионат Англии
16 тур
Гол: Ришарлисон, 6, Калверт-Льюин, 49, Калверт-Льюин, 84 - Ковачич, 52
Эвертон: Пикфорд, Динь (Бейнс, 82), Кин, Холгейт, Сидибе, Айуоби, Тор Сигурдссон, Шнейдерлен, Уолкотт (Бернард, 86), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 71)
Челси: Аррисабалага, Кристенсен, Джеймс (Батшуайи, 82), Аспиликуэта, Зума, Ковачич, Канте, Пулишич, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Абрахам
Предупреждения: Динь, 30, Ришарлисон, 42, Калверт-Льюин, 68
"Челси" потерпел поражение от "Эвертона"
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