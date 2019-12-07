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"Челси" потерпел поражение от "Эвертона"

В матче 16-го тура чемпионата чемпионата Англии "Эвертон" одержал уверенную победу над "Челси" - 3:1.

Чемпионат Англии

16 тур

Гол: Ришарлисон, 6, Калверт-Льюин, 49, Калверт-Льюин, 84 - Ковачич, 52

Эвертон: Пикфорд, Динь (Бейнс, 82), Кин, Холгейт, Сидибе, Айуоби, Тор Сигурдссон, Шнейдерлен, Уолкотт (Бернард, 86), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 71)

Челси: Аррисабалага, Кристенсен, Джеймс (Батшуайи, 82), Аспиликуэта, Зума, Ковачич, Канте, Пулишич, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Абрахам

Предупреждения: Динь, 30, Ришарлисон, 42, Калверт-Льюин, 68


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Теги: Эвертон Челси АПЛ
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