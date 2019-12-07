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Сульшер: должны были обыграть "Манчестер Сити" с разницей в три или четыре гола

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 16-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "красных дьяволов".

"Запомним этот матч. Мы выглядели опасно, когда получали мяч и шли вперёд против, возможно, лучшей команды в мире. "Сити" — великолепная команда. Непросто добыть такой результат и защищаться так, как мы это делали. Должны были победить с разницей в три или четыре гола, но их голкипер сыграл хорошо", - цитирует Сульшера BBC.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
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