Болельщик "Манчестер Сити" оскорбил Фреда на расовой почве во время дерби с "МЮ"

Один из болельщиков "Манчестер Сити", присутствовавший на домашнем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:2), оскорбил полузащитника "красных дьяволов" Фреда на расовой почве.Инцидент произошёл во втором тайме, когда Фред находился недалеко от трибун. Фанат изображал обезьяну перед бразильским хавбеком, а также имитировал звуки животного.После матча организация Kick It Out, борющаяся с расизмом в футболе, обратилась к обоим клубам по поводу случившегося.Позже "Манчестер Сити" выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика и сообщил, что сейчас работает с полицией, чтобы идентифицировать хулигана. "Горожане" пообещали пожизненно запретить фанату посещать их матчи.