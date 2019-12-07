Гвардиола показал худший старт сезона в тренерской карьере

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Манчестер Юнайтед". Манкунианское дерби прошло на стадионе "Этихад" и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.Таким образом, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола показал худший старт в своей тренерской карьере, сообщается в "твиттере" OptaJose. "Горожане" набрали 32 очка в 16 матчах чемпионата Англии. Ранее команды под руководством испанца не набирали так мало очков после 16 туров.