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Юнгберг: "Арсеналу" не нужно прекращать говорить о месте в топ-4 АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского "Арсенала" Фредрик Юнгберг поделился мнением о перспективах команды в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

"Не думаю, что нам нужно прекратить говорить о месте в топ-4. Однако важно сконцентрироваться на том, что мы делаем здесь и сейчас, и не смотреть вверх, вниз и по сторонам. Нужно работать над своим футболом и уверенностью в себе.

Не говорил, что буду строить команду вокруг определённых игроков, но чувствую, что хочу задействовать опытных футболистов в столь непростой момент.

Решил не ставить всю ту молодёжь, которая изменит будущее клуба. Осознанно выбрал более взрослых игроков, чтобы они брали на себя ответственность и меняли ход матчей", — приводит слова Юнгберга Sky Sports.

"Чемпионат"


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Теги: Арсенал
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