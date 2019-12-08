Гвардиола: "Манчестер Сити" сейчас не способен конкурировать с топ-командами

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что на данный момент его команда не способна конкурировать с сильнейшими командами Европы. 7 декабря "Манчестер Сити" со счетом 1:2 проиграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" и отстал от "Ливерпуля" в турнирной таблице АПЛ на 14 очков."Это тот уровень команд, против которых нам приходится играть. "Ливерпуль", "Юнайтед", "Барселона", "Реал", "Ювентус" — это команды, с которыми нам приходится играть, и реальность такова, что, вероятно, сейчас мы не готовы конкурировать с ними.Нам нужно принять это и двигаться дальше. Возможно, нам нужно принять реальность и прогрессировать. Мы отстает от "Ливерпуля" на 14 очков из-за допущенных нами ошибок, уровня соперников и особенно вещей, которые мы не можем контролировать", — цитирует Гвардиолу Reuters.