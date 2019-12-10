Каррагер: "МЮ" показал выдающийся уровень в матче с "Манчестер Сити"

Бывший футболист "Ливерпуля", а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился впечатлениями о победе "Манчестер Юнайтед" в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (2:1)."Это были лучшие 30 минут, сыгранные против "Манчестер Сити" за последние три года, за исключением, возможно, первого сезона Гвардиолы в клубе. Это был очень качественный футбол в исполнении "Манчестер Юнайтед", и я считаю, что «Сити» даже в своей лучше форме не справился бы. Они очень плохо прессинговали.Темп и движение, которые показывали игроки "МЮ", были за гранью возможностей. И всё происходило так быстро, что "Манчестер Сити" не смог вернуться в игру. Я думаю, что "Манчестер Юнайтед" показал невероятную игру в этом мачте и полностью заслужил победу", - цитирует Каррагера Sky Sports.