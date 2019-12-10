The Times рассказал о проблемах "Арсенала", который представил годовой финансовый отчет.
Если по итогам сезона "канониры" не выйдут в еврокубки, долг клуба может превысить 47 млн евро.
Летом "Арсенал" приобрел у "Лилля" Николя Пепе за 80 млн евро, но результаты не порадовали руководство клуба, решившее уволить главного тренера Унаи Эмери.
"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ и на 7 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
Sport24.ru
В случае невыхода в еврокубки долг "Арсенала" составит 47 млн евро
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