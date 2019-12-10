Французское издание L’?quipe утверждает, что возглавляющий "Бордо" Паулу Соуза является претендентом на вакантную должность главного тренера лондонского "Арсенала".
"Им нравятся его качества, не только тренерские, но и человеческие. Но это не обязательно значит, что он уйдет.
"Арсенал" ведет переговоры с несколькими кандидатами, Паулу присутствует в этом списке. Учитывая нынешние проблемы "Бордо", почему бы ему не уйти? Этот проект — совсем не то, что ему обещали. Это факт. Он любит фанатов, но нуждается в поддержке руководства. Команда недостаточно сильна, чтобы финишировать в первой шестерке", — сказал источник из окружения Соузы.
Отмечается, что сумма отступных по контракту Соузы с "Бордо" составляет 2-3 млн евро.
Португалец принял "Бордо" в прошлом сезоне, когда команда занимала 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В данный момент жирондинцы находятся на 5-й позиции. Ранее Соуза тренировал "Лестер", "Фиорентину" и китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Sport24.ru
Главный тренер "Бордо" может возглавить лондонский "Арсенал"
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