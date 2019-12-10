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Главный тренер "Бордо" может возглавить лондонский "Арсенал"

Французское издание L’?quipe утверждает, что возглавляющий "Бордо" Паулу Соуза является претендентом на вакантную должность главного тренера лондонского "Арсенала".

"Им нравятся его качества, не только тренерские, но и человеческие. Но это не обязательно значит, что он уйдет.

"Арсенал" ведет переговоры с несколькими кандидатами, Паулу присутствует в этом списке. Учитывая нынешние проблемы "Бордо", почему бы ему не уйти? Этот проект — совсем не то, что ему обещали. Это факт. Он любит фанатов, но нуждается в поддержке руководства. Команда недостаточно сильна, чтобы финишировать в первой шестерке", — сказал источник из окружения Соузы.

Отмечается, что сумма отступных по контракту Соузы с "Бордо" составляет 2-3 млн евро.

Португалец принял "Бордо" в прошлом сезоне, когда команда занимала 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В данный момент жирондинцы находятся на 5-й позиции. Ранее Соуза тренировал "Лестер", "Фиорентину" и китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Sport24.ru


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Теги: Бордо Арсенал АПЛ
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