Новым главным тренером лондонского "Арсенала" может стать Карло Анчелотти. Об этом сообщают Sky Sport Italia и Tuttomercatoweb.
Анчелотти был уволен из "Наполи" через несколько часов после победы команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов над "Генком" (4:0), которая вывела неаполитанцев в плей-офф турнира. За день до этого появилась информация, что Анчелотти будет уволен вне зависимости от результата матча с "Генком", а его место займет Дженнаро Гаттузо.
Судя по всему, Анчелотти долго без работы не останется. В услугах 60-летнего специалиста заинтересованы "Эвертон" и "Арсенал". По мнению итальянских СМИ, "канониры" — фавориты в борьбе за тренера. Сразу после новости о его увольнении представители "Арсенала" связались с тренером.
У Анчелотти уже есть опыт работы в Лондоне — с 2009 по 2011 год он возглавлял "Челси". Отметим, что по правилам Серии А специалист не имеет права тренировать другой клуб лиги до конца сезона-2019/20.
Напомним, 29 ноября главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг, работавший в штабе Эмери.
Sport24
"Арсенал" — фаворит в борьбе за Анчелотти
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