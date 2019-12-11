"Эвертон" предложил Ибрагимовичу более 4 миллионов евро в год

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в Англию.По информации Daily Express, интерес к 38-летнему игроку проявляет "Эвертон". Как утверждает источник, ливерпульский клуб предложил шведу контракт с зарплатой 4 миллиона фунтов стерлингов (около 4,75 миллиона евро) за сезон.Ранее сообщалось, что заполучить форварда хотят "Милан" и "Болонья".Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истечет 31 декабря.С 2016 по 2018 год футболист выступал в АПЛ за "Манчестер Юнайтед".