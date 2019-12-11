"Арсенал" рассматривает бывшего наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино как приоритетную цель на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Italia.
Как сообщает источник, аргентинский специалист является целью номер один "Арсенала", и сегодня будут проведены первые контракты и начальная стадия переговоров. Также лондонский клуб обсудит кандидатуру бывшего главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти после его встречи с представителями "Эвертона", также нуждающегося в новом наставнике.
Напомним, Почеттино покинул пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" 19 ноября. Аргентинский специалист возглавлял "шпор" с сезона-2014/15, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью.
"Чемпионат.сом"
Почеттино - цель номер один "Арсенала" на пост главного тренера
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