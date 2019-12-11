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Почеттино - цель номер один "Арсенала" на пост главного тренера

"Арсенал" рассматривает бывшего наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино как приоритетную цель на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Italia.

Как сообщает источник, аргентинский специалист является целью номер один "Арсенала", и сегодня будут проведены первые контракты и начальная стадия переговоров. Также лондонский клуб обсудит кандидатуру бывшего главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти после его встречи с представителями "Эвертона", также нуждающегося в новом наставнике.

Напомним, Почеттино покинул пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" 19 ноября. Аргентинский специалист возглавлял "шпор" с сезона-2014/15, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Почеттино Арсенал АПЛ
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