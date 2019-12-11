"Манчестер Сити" забил юбилейный, 500-й гол под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает Sky Sports. Это случилось в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским "Динамо" (4:1).
Команде понадобилось 199 игр на то, чтобы забить 500 голов. Отмечается, что это на 95 мячей больше, чем у любой другой команды АПЛ с момента назначения 48-летнего специалиста в феврале 2016 года.
Главными бомбардирами "горожан" за этот период стали Серхио Агуэро (108 голов), Рахим Стерлинг (55), Габриэль Жезус (39) и Лерой Сане (39).
Sport24.ru
"Манчестер Сити" забил 500 голов в 199 матчах под руководством Гвардиолы
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