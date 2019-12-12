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"Ливерпуль" пополнит состав нападающим "Ред Булла" из Зальцбурга

«Ливерпуль» согласовал трансфер нападающего «Ред Булл Зальцбург» и сборной Японии Такуми Минамино, сообщает Чемпионат со ссылкой на The Independent.

Как сообщает источник, мерсисайдцы готовы осуществить переход футболиста уже в зимнее трансферное окно. В контракте японского футболиста прописан пункт об отступных в размере € 8 млн. «Ливерпуль» высоко оценил выступление атакующего игрока в матче Лиги чемпионов 10 декабря, поскольку клуб внимательно следит австрийским клубом, через который прошли нынешние футболисты состава в лице форварда Садио Мане и хавбека Наби Кейта.

Такуми Минамино принял участие в 15 матчах чемпионата Австрии в этом сезоне. Японский нападающий забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.


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Теги: Ливерпуль Ред Булл
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