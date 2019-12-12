Источник: Минамино станет игроком "Ливерпуля" 1 января

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, нападающий "Ред Булла" Такуми Минамино перейдёт в "Ливерпуль" уже в следующем месяце.



По информации источника, футболист пройдет медосмотр в "Ливерпуле" и подпишет с клубом контракт 1 января.



Стоимость выкупа японца составит 7,25 млн фунтов.



Сообщается, что Минамино интересовались "Боруссия" Менхенгладбах, "Милан" и "Манчестер Юнайтед".



Напомним, что ранее сторона "РБ" подтверждала переговоры с английской командой.