"Атлетико" поспорит с "Интером" за защитника "Челси" Алонсо

Испанский "Атлетико" включился в борьбу за крайнего защитника "Челси" Маркоса Алонсо. Как сообщает COPE, "матрасники" намерены арендовать 28-летнего футболиста с правом последующего выкупа — такая же схема была реализована при переходе из "Челси" в "Атлетико" Альваро Мораты.Главным конкурентом испанцев в борьбе за Алонсо является миланский "Интер". Итальянский клуб тренирует Антонио Конте, под руководством которого Маркос заблистал в "Челси". При Фрэнке Лэмпарде Алонсо потерял место в стартовом составе.Действующий контракт Алонсо с Челси рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за "Челси" 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.