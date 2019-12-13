"Лестер" не будет продавать ведущих игроков в зимнее трансферное окно

Британский клуб "Лестер Сити", идущий вторым в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не станет расставаться с лидерами в ближайшее трансферное окно. Об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс."Мы категорически исключаем какие-либо продажи", — цитирует 46-летнего специалиста Sky Sports.Стоит отметить, что пресса активно приписывает интерес британских грандов к защитнику "лис" Бену Чилвелу и полузащитнику Джеймсу Мэддисону.По итогам 16 туров "Лестер" отстаёт от лидирующего в АПЛ "Ливерпуля" на 8 очков, опережая при этом "Манчестер Сити" и "Челси" на 6 и 9 очков соответственно.В гонке бомбардиров лиги уверенно лидирует форвард "лис" Джейми Варди — на его счету 16 голов, при этом нападающий неизменно отличается в каждом из последних восьми матчей.