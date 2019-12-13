Игроки "Ман Сити" пропустят рождественскую вечеринку из-за результатов команды

Игроки "Манчестер Сити" будут вынуждены пропустить рождественскую вечеринку клуба, чтобы подойти к декабрьским матчам в оптимальной форме. Об этом сообщает Goal.Главный тренер Хосеп Гвардиола был недоволен выступлением клуба после прошлогодних праздников и считает, что вечеринка могла повлиять на это.В последние годы чемпионы Премьер-лиги традиционно проводили ежегодную рождественскую вечеринку для всех сотрудников клуба, в том числе основного состава, а также тренерского штаба и руководства. Однако в прошлом сезоне после такой вечеринки "Манчестер Сити" проиграл дома "Кристал Пэлас" (2:3), а также спустя четыре дня "Лестеру" (1:2), увеличив отставание от "Ливерпуля" на тот момент до 7 очков. В этом сезоне клуб уступает команде из Ливерпуля уже 14 очков.Стоит отметить, что на следующий день после поражения в манчестерском дерби игроки "Манчестер Сити" посетили роскошную вечеринку, посвящённую 25-летию Рахима Стерлинга.